Pakistan’ın Sind eyaleti yönetimi, aşılanmayanların cep telefonlarının bloke edileceğini ve çalışanların ise maaşlarını alamayacaklarını açıklamasının ardından yüzlerce kişi, aşı merkezine gitti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama kampanyalarına hız kesmeden devam eden Pakistan’da, Sind eyaleti yönetiminden gelen açıklama üzerine vatandaşlar koronavirüs aşı merkezlerine hücum etti.

SIM KART BLOKESİ VE MAAŞ ÖDEMESİ YAPILMAYACAĞININ AÇIKLANMASI VATANDAŞLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Sind eyaleti tarafından yapılan açıklamada, aşılanmayan kişilerin cep telefonlarının SIM kartlarının bloke edileceği ve çalışanların ise Ağustos ayı maaşlarını alamayacakları kaydedildi.

AŞI MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Açıklamanın ardından Sind eyaletinin Karaçi kentinde yüzlerce vatandaş, Karaçi Fuar Merkezi’nde ve Khaliq Dina Kütüphanesi’nde kurulan aşı merkezlerine hücum etti.

Pakistan'da vatandaşlar koronavirüs aşı merkezlerine hücum etti VİDEO



UZUN KUYRUKLARDA SIRA BEKLEDİLER

Aşı merkezlerinde metrelerce uzunlukta aşı kuyrukları meydana gelirken, Karaçi’nin Lyari kasabasında ise aşı olmak isteyen vatandaşların akınına uğrayan Lyari Genel Hastanesi’nde vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Lyari kasabasında yer alan Chakiwara polis karakolu memuru Abdul Ghaffar Shah yaptığı açıklamada, durumun kontrol altına alınması için polis ekiplerinin olaya müdahale ettiğini belirtti.

SİND EYALETİNDE 24 SAAT AÇIK AŞI MERKEZLERİ KURULACAK

Sind Parlamentosu Sağlık Siyasi Danışmanı Qasim Soomro yaptığı açıklamada, Sind’deki Covid-19 vaka sayısındaki endişe verici artış göz önüne alındığında, Sind Sağlık Departmanı’nın eyaletteki her bölgede en az 1 adet 24 saat açık aşı merkezi çalıştırmaya karar verdiğini duyurdu. Ayrıca Sind Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyaletteki Covid-19 vaka oranının 24 saat içinde yüzde 23,79’a ulaştığı belirtildi.

PAKİSTAN’DA SON 24 SAATTE 5 BİN 26 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte yapılan 56 bin 965 Covid-19 testinde, 5 bin 26 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 34 bin 837’ye yükseldiği kaydedildi. NCOC, testlerdeki ulusal pozitiflik oranının yüzde 8,8’e ulaştığını bildirdi. NCOC, son 24 saatte 62 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 422’ye yükseldiğini belirtti.