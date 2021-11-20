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    Pakistan'da, yüzlerce barınak yangında kül oldu

    Karaçi’deki Teen Hatti Köprüsü altında bulunan yüzlerce barınak, alevlere teslim oldu. Büyük bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 12:11
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    Pakistan'da, yüzlerce barınak yangında kül oldu

    Pakistan liman kenti Karaçi'deki Teen Hatti Köprüsü’nün altındaki 100’den fazla derme çatma barınaklarda yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Barınaklardan yükselen yoğun duman gökyüzünü sardı.

    BARINAKLAR KURTARILAMADI

    Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Polis, 100'den fazla barınağın alevlere teslim olduğunu, itfaiyecilerin yangını hızla söndürdüğünü, ancak barınakları kurtaramadıklarını belirtti.

    Pakistan'da, yüzlerce barınak yangında kül oldu VİDEO

    ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

    Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

    Yangının çıkış nedeni de henüz bilinmiyor.

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