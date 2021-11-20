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Pakistan'da, yüzlerce barınak yangında kül oldu

Pakistan'da, yüzlerce barınak yangında kül oldu

Karaçi’deki Teen Hatti Köprüsü altında bulunan yüzlerce barınak, alevlere teslim oldu. Büyük bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.