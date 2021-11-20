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- Pakistan'da, yüzlerce barınak yangında kül oldu
Pakistan'da, yüzlerce barınak yangında kül oldu
Karaçi’deki Teen Hatti Köprüsü altında bulunan yüzlerce barınak, alevlere teslim oldu. Büyük bir alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
- İHA
- 20.11.2021 - 12:03
- Güncelleme : 20.11.2021 - 12:11
Pakistan liman kenti Karaçi'deki Teen Hatti Köprüsü’nün altındaki 100’den fazla derme çatma barınaklarda yangın çıktı.
Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Barınaklardan yükselen yoğun duman gökyüzünü sardı.
BARINAKLAR KURTARILAMADI
Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis, 100'den fazla barınağın alevlere teslim olduğunu, itfaiyecilerin yangını hızla söndürdüğünü, ancak barınakları kurtaramadıklarını belirtti.
Pakistan'da, yüzlerce barınak yangında kül oldu VİDEO
ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR
Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangının çıkış nedeni de henüz bilinmiyor.