Pakistan'dan ABD'ye füze programı yanıtı: Savunma amaçlı

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi’nde düzenlenen “Dünya Genelindeki Tehditler” oturumunda konuşan Gabbard, Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran’ın yanı sıra Pakistan’ın da ABD’yi menzile alabilecek nükleer sistemler geliştirdiğini öne sürmüştü.

Gabbard, Pakistan’ın uzun menzilli balistik füze çalışmalarının, ABD ana karasını hedef alabilecek kıtalararası sistemleri içerebileceğini ifade etmişti.

PAKİSTAN'DAN İDDİALARA YANIT

Pakistan basınından Geo News’in aktardığına göre Andrabi, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Andrabi, Pakistan’ın stratejik kapasitesinin tamamen savunma amaçlı olduğunu belirterek, bu kapasitenin ülkenin egemenliğini korumayı ve bölgede barış ile istikrarı sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Füze programının henüz kıtalararası menzile ulaşmadığını ifade eden Andrabi, bu programın aynı zamanda Hindistan’a karşı caydırıcılık doktrini çerçevesinde geliştirildiğini kaydetti.

Pakistan’ın ABD ile ilişkilerine de değinen Andrabi, karşılıklı saygı temelinde yapıcı ilişkileri sürdürme kararlılığında olduklarını belirtti.