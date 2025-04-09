Pakistan'dan 'Gazze' yorumu

AA

Pakistan Başbakanlık Ofisinden açıklama geldi..

Açıklamaya göre, Şerif, Cemaat-i İslami Partisi (JI) heyetiyle yaptığı görüşmede konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ULUSLARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Şerif, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında sessiz kaldığına dikkati çekerek, bu durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.

İsrail'in bölgeye yönelik son saldırılarını kınadığını belirten Şerif, ülkesinin Filistin halkının "haklı" mücadelesini desteklediğini vurguladı.

ÜLKE GENELİNDEKİ ABD KONSOLOSLUKLARI ÖNÜNDE GÖSTERİ

Cemaat-i İslami'nin İsrail saldırganlığına karşı ülke genelinde yaptığı protesto çağrısı kapsamında 13 Nisan'da başta Karaçi kentinde olmak üzere ülke genelindeki ABD konsoloslukları önünde gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1449 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 810'a, yaralıların sayısı 115 bin 688'e yükseldi.