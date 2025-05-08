Pakistan'dan Hindistan'a açık tehdit: Saldırıların bedelini ödeyecekler

AA

Hindistan'ın Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarının ardından iki ülke arasındaki gerilim devam ederken Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ulusa seslendi.

Şerif, Hindistan'ın 6 Mayıs'ta düzenlediği hava saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını belirtti.

"PAKİSTAN'IN CESUR BİR ULUS OLDUĞUNU UNUTTULAR"

Saldırılara tepki gösteren Şerif, "Belki geri adım atacağımızı düşünüyorlardı ama Pakistan'ın cesur bir ulus olduğunu unuttular." dedi.

"HİNDİSTAN'IN GURURU OLAN BEŞ SAVAŞ JETİ ARTIK SADECE KÜL"

Hindistan'ın hava saldırılarına karşılık Pakistan'ın "düşmanı dize getirmesinin" sadece birkaç saat sürdüğünü söyleyen Şerif, "Hindistan'ın gururu olan beş savaş jeti artık sadece kül ve moloz yığınından ibaret." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın konvansiyonel savaşta "düşmana karşı" üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Şerif, söz konusu saldırılarda dökülen her damla kanın intikamının alınacağına söz verdi.

PAKİSTAN ORDUSU, ÖLENLERİN SAYISININ 31'E YÜKSELDİĞİNİ BİLDİRDİ

Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırıları ve iki ülke arasındaki fiili sınır Kontrol Hattı'ndaki (LoC) çatışmalar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralı sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, bölgede artan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

"SALDIRILAR HİNDİSTAN'IN İĞRENÇ YÜZÜNÜ ORTAYA KOYUYOR"

Chaudhry, Hindistan'ın düzenlediği füze saldırıları ve LoC boyunca yaşanan çatışmalar nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi.

"6 ve 7 Mayıs'taki saldırılar, Hindistan'ın iğrenç yüzünü ortaya koyuyor. Düşmanımız o kadar zayıf ve korkak ki karşısındaki eş değer orduyla savaşmak yerine gece karanlığında sivilleri ve yerleşim alanlarını hedef alıyor." ifadesini kullanan Chaudhry, Hindistan'ın saldırılarını kınamanın "yeterli olmadığını" belirtti.