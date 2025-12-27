Pakistan’dan İsrail’e Somaliland tepkisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Somali’nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü zedeleyen her türlü girişimin şiddetle reddedildiği belirtildi. Açıklamada, İsrail’in Somaliland bölgesinin “bağımsızlığını tanıma” kararının bu kapsamda kabul edilemez olduğu ifade edildi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

Açıklamada, söz konusu kararın “yasadışı ve kışkırtıcı” bir adım olduğu vurgulanarak, bunun uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu kaydedildi. Bu tür eylemlerin yalnızca Somali’nin değil, tüm bölgenin barış ve istikrarını tehdit ettiği belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Pakistan, uluslararası toplumu bu tür girişimleri reddetmeye ve İsrail’in bölgede barış ve istikrarı zedeleyen adımlarını engellemek için harekete geçmeye çağırdı. Açıklamada, Somali’de kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara Pakistan’ın tam destek verdiği yinelendi.

FİLİSTİN VURGUSU

Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, Filistinlilerin topraklarından zorla yerinden edilmesine yönelik her türlü adımın reddedildiği hatırlatılarak, 1967 öncesi sınırlar temelinde, başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına yönelik desteğin sürdüğü vurgulandı.

İSRAİL, SOMALİLAND'I TANIYAN İLK ÜLKE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini “bağımsız ve egemen devlet” olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Bu kararla İsrail, Somaliland’i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991 yılında Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş olsa da bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı. Somali yönetimi ise Somaliland’i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ve bölgeyle ilgili uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu’nun yetkisinde olduğunu savunuyor.