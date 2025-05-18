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Haber Merkezi

Katolik dünyası yeni bir döneme adım atıyor.

Papa Francis'in ölümünün ardından Papa seçilen ABD'li kardinal Robert Prevost '14. Leo', Vatikan'da St. Peter Meydanı’nda düzenlenen görkemli ancak sade bir ayinle resmen görevine başladı.

Birleşik Krallık saatiyle sabah 09.00’da başlayan törede Papa Leo, selefi Papa Francis’in izinden giderek gösterişten uzak bir yönetim tarzı benimseyeceğinin sinyallerini verdi.

SADE BİR TÖREN DÜZENLENDİ

Kurşun geçirmez “papamobil” yerine açık bir araçla kalabalığı selamlayan Papa, St. Peter Meydanı’nı dolduran binlerce kişiye hitap etti.

Ayin, Katolik geleneğinde yüzyıllardır kullanılan gösterişli “triregnum” taç giyme töreninden uzak, sade bir formatta gerçekleşti.

Bu, 1978’de Papa John Paul I ile başlayan mütevazı inaugurasyon geleneğinin devamı niteliğindeydi.

APOSTOLOLİK SARAY'A DÖNÜŞ

Papa Leo’nun, Vatikan’ın tarihi Apostolik Saray’ına taşınacağı duyuruldu. 16. yüzyıldan kalma bu yapı, St. Peter Meydanı’na bakan papalık daireleriyle ünlü.

Yaklaşık 10 odadan oluşan daireler; yatak odası, çalışma odası, kütüphane, yemek alanı, mutfak ve özel bir şapeli içeriyor. En son 2013’te Papa XVI. Benedictus tarafından kullanılan bu daireler, Papa Francis’in Santa Marta Konukevi’nde kalmayı tercih etmesiyle boş kalmıştı.

Papa Leo’nun bu geleneğe dönüşü, Vatikan’da yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.

KÜRESEL LİDERLERDEN YOĞUN KATILIM

Tören, dünya liderlerini bir araya getiren bir diplomasi sahnesi oldu.

Birleşik Krallık’ı Prens Edward temsil ederken, Kral Charles’ın katılmaması dikkat çekti. Buckingham Sarayı, bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin katılımı ise törene siyasi bir ağırlık kattı. Zelenski’nin yardımcısı Andriy Yermak, Papa Leo’nun bazı liderlerle özel görüşmeler planladığını belirtti.

VANCE VE RUBİO DA KATILDI

ABD’yi temsilen Senatör JD Vance ve eşi Usha Vance törende yer aldı. Vance, geçtiğimiz ay Papa Francis ile görüşen son Amerikalı siyasetçilerden biriydi.

Resmi ABD heyetinin başında ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio bulundu.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise üç günlük Roma ziyareti sırasında hem törene katıldı hem de diplomatik temaslarda bulundu.

İLK ZİYARETİ TÜRKİYE'YE OLABİLİR

Tören sonrası bir gazetecinin, Papa Francis’in Birinci İznik Konsili’nin 1700. yılı için Türkiye’ye gitmeyi planladığını ancak bunu gerçekleştiremeden vefat ettiğini hatırlatması üzerine Papa Leo, “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz” yanıtını verdi.

325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla toplanan Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri.

Papa Leo’nun 2025’te Türkiye’ye yapacağı bu ziyaret, konsilin 1700. yılı anısına sembolik bir anlam taşıyacak.