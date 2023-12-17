Papa Francis: Gazze'den acı verici haberler alıyorum Silahsız sivillerin bombalandığını belirten Papa, "Gazze'den çok ciddi ve acı verici haberler almaya devam ediyorum" dedi.

AA

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Gazze'ye saldırılar nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.

Papa, geleneksel pazar duası için Aziz Petrus Meydanı'nda toplananlara seslendi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa, Gazze'den çok ciddi ve acı haberler almaya devam ettiğini belirtti.

"Savaşlardan acı çeken kardeşlerimizi unutmayalım"

Silahsız sivillerin bombalanıp vurulduğunu söyleyen Papa, şöyle dedi:

Ukrayna'da, Filistin'de, İsrail'de ve diğer çatışma bölgelerinde savaşlardan acı çeken kardeşlerimizi unutmayalım. Noel'in yaklaşması, barış yollarının açılması çabalarını güçlendirsin.

"Çok ciddi ve acı verici haberler alıyorum"

Gazze'deki gelişmelere de değinen Papa, "Gazze'den çok ciddi ve acı verici haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor." diye konuştu.

"Evet, bu savaş, bu terördür"

İsrail ordusunun Gazze’de Hristiyanları ve kiliseleri hedef almasından söz ederken "terör" ifadesini kullanması dikkati çeken Papa Francis, şu yorumu yaptı:

Bir anne ve bir kızı; Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton, tuvalete gittikleri sırada keskin nişancılar tarafından öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.



Rahibe Teresa'nın rahibelerinin evi hasar aldı, jeneratör vuruldu. Bazıları, ‘Bu terör, bu savaş.’ diyor. Evet, bu savaş, bu terördür.

İsrail'in saldırıları

Kudüs Latin Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında Hristiyanları ve kiliseleri de hedef aldığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail ordusunun keskin nişancılarının Rahibeler Manastırı'na doğru yürüyen iki kadını öldürdüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)