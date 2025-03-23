Papa Franciscus bugün taburcu edilecek

AA & Ensonhaber

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 37 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumuyla ilgili doktorları basın toplantısı düzenledi.

Profesör Sergio Alfieri, bugün bütün dünyanın beklediği iyi haberi vereceğini belirterek, "Papa, hastaneden taburcu edilecek. İki haftadır stabil durumda" dedi.

Alfieri, 88 yaşındaki Papa'nın Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'ndeki konutuna geri döneceğini ve en az 2 ay boyunca nekahet sürecinin olacağını, bu dönem boyunca kendisine toplu ziyaretler ile yoğun fiziksel aktiviteleri tavsiye etmedikleri bilgisini verdi.

"2 KERE HAYATİ TEHLİKE ATLATTI"

Bir ayı aşkın süredir hastanelerinde tedavi gören Papa'nın bu süreyi nasıl geçirdiğini aktarırken Alfieri, "Papa, bu süreçte 2 kere hayati tehlike atlattı" diye konuştu.

Alfieri, Papa'ya konulan çift taraflı zatürre teşhisinin artık kalmadığını ancak polimikrobiyal enfeksiyonun devam ettiğini bunu tamamen atlatması için zaman gerektiğini kaydetti.

Doktor Luigi Carbone de Papa'nın konuşma yetisini ne kadar sürede geri kazanacağının henüz belli olmadığını ancak kısa sürede iyileşmesini umduklarını söyledi.

Carbone, Papa Franciscus'un durumuna dair şu an için endişe edecek bir durumun olmadığını ancak bazı nükslerin meydana gelebileceğini kaydetti.

Doktorlar ayrıca Papa'nın Covid geçirmediğini, diyabeti olmadığını ve tıbbi tavsiyeleri kabul eden örnek bir hasta olduğunu vurguladı.

Doktorlar, Papa'nın taburcu edileceğini duyduğunda çok mutlu olduğunu da belirtti.