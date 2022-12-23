Papa Francis'e yakın rahipten iki rahibeye cinsel ilişki teklifi iddiası

Rahip Rupnik'in rahibeleri cinsel ilişkiye zorladığı belirtiliyor. Rahibelerden biri, "Tacize sessiz kalayım diye bana zorbalık yaptı" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e yakın olduğu belirtilen rahip Marko Ivan Rupnik'in, iki rahibeyi cinsel ilişkiye zorladığı konuşuluyor.

İddia, eski bir rahibenin konuşmasıyla gün yüzüne çıktı.

Rahibenin itirafları

Söz konusu rahibe, Rupnik'in yaklaşık 30 yıl önce kendisi üzerindeki "psiko-ruhsal" kontrolünü çeşitli seanslar yaptırmak için kullandığını öne sürdü.

68 yaşındaki Rupnik, Slovenya'daki bir manastırın ruhani yöneticisiydi ve Vatikan'daki bir papalık şapeli de dahil olmak üzere kiliseler için mozaikler oluşturdu.

Tacize sessiz kalsın diye rahibeye zorbalık yaptı

Aynı rahibe, 1987 ile 1994 yılları arasında Slovenya manastırında kaldığı süre boyunca, Rupnik'in taciz konusunda sessiz kalması için kendisine zorbalık yaptığını söyledi.

New York Post'un aktardığına göre, eski rahibe, ayrıca Rupnik'in kendisinden ve başka bir rahibeden kendisiyle birlikte cinsel ilişkiye girmelerini istediğini iddia etti.

20 kadını taciz etti iddiası

Rahip Rupnik'in yaklaşık 20 kadını taciz ettiği belirtiliyor. Tacizle ilgili ilk şikayetinin 1994'te olduğunu, ancak Rupnik'in hem Slovenya hem de Roma'daki takipçileri tarafından görmezden gelindiğini söyleyen rahibe, "Gerçekten vicdan azabıydı." dedi.

Piskopos: Kadınların hayatları mahvoldu

Yapılan araştırma sonucunda kadınların Rupnik ile ilgili iddialarının doğru olduğu kaydedildi.

Piskopos Daniele Libanori, Rupnik'i suçlayan kadınların "Kilise'nin çektiği kötülük ve suç ortağı sessizliği yüzünden hayatlarının mahvolduğunu gördüklerini" dile getirdi.

Mayıs 2020'de Rupnik'in aforoz edildiği, ardından bunun geri çekildiği ifade edilirken, bir yıl sonra dokuz kadının benzer iddialarla ortaya çıkmasından sonra bile Rupnik'in yargılanmasının reddedildiği aktarıldı.