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Haber Merkezi

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 21 Nisan 2025’te 88 yaşında hayata veda etti.

Vatikan, Papa’nın ölüm nedeninin felç, koma ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu açıkladı.

Şubat ayından beri sağlık sorunlarıyla mücadele eden Papa, zatürre teşhisiyle 38 gün hastanede tedavi görmüştü.

Papa’nın naaşı, 23 Nisan’da Aziz Petrus Bazilikası’nda halkın ziyaretine açıldı.

50 BİN KİŞİLİK SAYGISIZLIK

Ancak, üç günlük ziyarette açılan naaşın başında akılamaz bir saygısızlık yarışı başladı.

Yaklaşık 50 bin kişinin saygı duruşunda bulunduğu törende, bazı ziyaretçilerin tabutun önünde selfie çekmesi büyük tepki topladı.

"İĞRENÇ VE SAYGISIZ"

Sosyal medya kullanıcıları, Papa'nın açık tabutunun yanında utanmadan selfie çekmelerini eleştirdi.

Pek çok kişi bu davranışın "iğrenç ve saygısız" olduğunu öne sürdü.

MUHAFIZLAR UYARMAK ZORUNDA KALDI

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Papa'nın yaklaşık 3 metre arkasında kadife kaplı tabutta yattığı sırada kameraya gülümseyen bir kadın görülüyor.

Muhafızların, halkın fotoğraf çekmesini engellemek için zaman zaman araya girmek zorunda kaldığı bildirildi.

8 SAAT SELFİE KUYRUĞU BEKLEDİLER

Selfie çeken insanlar nedeniyle Papa'yı ziyaret edip taziye dileklerini iletmek isteyen binlerce kişi 8 saat boyunca ayakta sıra bekledi.

Bazı ziyaretçilerin en iyi kareyi yakalamak içn yanında selfie çubuğu getirdiği de gözlerden kaçmadı.