Papa Francis'in ölümü nedeniyle Arjantin'de yas ilan edildi

İHA

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in hayatını kaybetmesi, doğduğu ülke Arjantin başta olmak üzere dünya genelinde büyük üzüntüyle karşılandı.

88 yaşında yaşamını yitiren Papa için Arjantin’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi.

Dünya liderleri ise taziye mesajlarında, Papa Francis’in halkla kurduğu samimi bağı ve yoksullara olan ilgisini vurguladı.

ARJANTİN'DEN ULUSAL YAS KARARI

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Papa Francis’in vefatı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün önemsiz görünen farklılıklara rağmen, onun nezaketini ve bilgeliğini tanımak benim için gerçek bir onurdu." ifadelerine yer verdi.

Papa’nın anısını onurlandırmak için ülkede 7 günlük yas ilan edildi.

Yas süresince bayrakların yarıya indirileceği ve resmi etkinliklerin iptal edileceği bildirildi.

LÜBNAN'DA 3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam yaptığı yazılı açıklamada, Papa’nın vefatı nedeniyle 23 Nisan Çarşamba günü kadar sürecek olan bu yas sürecinde bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

Ayrıca, Papa’nın cenaze töreni sırasında da aynı saygı duruşunun devam edeceği bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Papa Francis’in ölümünün ardından yayımladığı taziye mesajında, “Papa Francis, barış, adalet ve yoksullardan yana bir liderdi. Lübnan, farklı inançların bir arada yaşadığı bir ülke olarak bir dostunu kaybetti.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN MESAJLAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa için “Kilisenin Buenos Aires’ten Roma’ya kadar yoksullara neşe ve umut getirmesini, insanları birbirleriyle ve doğayla birleştirmesini istedi. Bu umut ondan sonra da sonsuza dek devam etsin.” dedi.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Papa’yı “halkın adamı” olarak tanımlarken; Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Katolik Kilisesi’nin çok ötesinde, alçakgönüllülüğü ve yoksullara olan saf sevgisiyle milyonlara ilham verdi.” ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Papa'nın insanlığa yön verdiğini vurguladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “derin acı duyduğunu” belirtirken, Polonya Başbakanı Donald Tusk da onu “iyi, sıcakkanlı ve duyarlı biri” olarak tanımladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Papa’nın “barış, sevgi ve şefkatin sesi” olduğunu söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise onun “sınırsız şefkat” sahibi bir lider olduğunu belirtti.

ABD eski Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından, "Huzur içinde uyu Papa Francis." paylaşımında bulundu.

LATİN AMERİKA’NIN İLK PAPASIYDI

17 Aralık 1936’da Buenos Aires’te dünyaya gelen Jorge Mario Bergoglio, 13 Mart 2013’te tarihteki ilk Latin Amerikalı Papa olarak seçildi.

Görev süresi boyunca yoksullukla mücadele, çevre bilinci ve hoşgörü mesajlarıyla tanındı.