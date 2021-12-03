Papa, Kıbrıs Rum kesiminde temaslarda bulundu

Stadyumda düzenlenen ayine katılan Papa, bazı yetkililerle bir araya geldi. Papa'nın Rum kesiminden Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) temaslarını sürdürüyor.

Papa, ziyaretinin ikinci gününde görüşmelerine devam etti.

PAPA'DAN RUM KESİMİNE ZİYARET

İlk olarak Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskopos'u 2. Hristomos'u ziyaret eden Papa, daha sonra Apostle Varnavas Katedrali'nde "Sen Sinod Meclisi" üyeleriyle buluştu.

Papa, burada yaptığı konuşmada, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin İncil'in ortak yolundan geldiğini söyledi. İki kilise arasındaki uzlaşmadan bahseden Papa, Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki dostluk ve karşılıklı anlayışın artması temennisinde bulundu.

STADYUMDA AYİNE KATILDI

Papa, daha sonra Lefkoşa'daki GSP Stadyumu'nda büyük ayine katıldı. Ayinde, GKRY lideri Nikos Anastasiadis, Rum yetkililer, din adamları ve binlerce kişi yer aldı.

Öte yandan Rum polisi, ayin sırasında GSP Stadyumu'na giriş yapmak isteyen ve üzerinde bıçak taşıyan bir kişinin tutuklandığını açıkladı.

Açıklamada, olayın Papa'nın ziyaretiyle ilişkili olmadığı da belirtildi. Papa, bugün "Timiu Stavru" kilisesinde göçmenlerin katılacağı bir başka ayine de iştirak edecek.

YUNANİSTAN'A GİDECEK

Papa Francis, dün Panaya Hariton Maronit Katolik Kilisesi'ni ziyaret ederek, rahipler, inananlar ve dini derneklerin temsilcileriyle görüşmüş, Rum lider Anastasiadis'e Rum Başkanlık Sarayı'nda ziyarette bulunmuştu.

Papa'nın, Rum kesimi temaslarını yarın tamamlayarak Yunanistan'a gitmesi öngörülüyor.

35'İNCİ DIŞ GEZİ

Papa Francis'in bu programı, papalık döneminin 35'inci dış gezisi oldu. Katoliklerin ruhani lideri, bu yıl içinde Irak, Macaristan ve Slovakya'ya da gitmişti.