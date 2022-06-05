Papa, Ukrayna ziyareti için ülke yetkilileriyle görüşecek

85 yaşındaki Papa, bombardıman altındaki Ukrayna'ya seyahat planlıyor. Papa, konuyla ilgili kendisine sorulan soruyu yanıtladı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'yı ziyaret etmek istiyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, daha önce yaptığı açıklamada, "Gelirse onu kucaklayarak karşılarız. Ruslara ağırlığını koyarak bu acımazsız savaşa son vermesini isterim." demişti.

Kuleba, "Savaşta çok fazla Hristiyan ve aynı zamanda Katolik ölüyor." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna'ya ziyaret gündemde

Papa, Ukraynalı yetkililerle ülkelerini ziyaret olasılığını görüşmek üzere yakında bir araya geleceğini söyledi.

85 yaşındaki Papa, ziyaret konusuna, Vatikan'da çocuklarla soru-cevap oturumunda değindi.

"Doğru anı bulmalıyım"

Sachar adında Ukraynalı çocuk, "Şu anda orada acı çeken tüm çocukları kurtarmak için Ukrayna'ya gelebilir misiniz?" diye sordu.

Reuters'ın haberine göre, Papa, "Dünyanın geri kalanına yarardan çok zarar verebilecek bir karar vermek kolay değil. Bunu yapmak için doğru anı bulmalıyım." yanıtını verdi.

Ukraynalı yetkililerle görüşecek

Konuşmasının devamında Papa, "Gelecek hafta, konuşmak için buraya gelecek olan Ukrayna hükümetinin temsilcilerini kabul edeceğim, hatta nihai ziyaretim hakkında konuşacağız. Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Papa Francis, diz ağrısı nedeniyle son günlerde tekerlekli sandalyeyle halkın karşısına çıkıyor.