Papa'nın iyileşme süreci devam ediyor

AA & Ensonhaber

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 33 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un durumuyla ilgili son sağlık raporu paylaşıldı.

Vatikan'ın paylaştığı raporda, "Papa, iyileşmeye devam ediyor. Papa için invaziv olmayan mekanik ventilasyon durduruldu ve yüksek akımlı oksijen tedavisine ihtiyacı da azaldı. Fizik tedavi ve solunum fizyoterapisiyle iyileşme devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu arada İtalyan basınında çıkan haberlerde de doktorların 88 yaşındaki Papa'nın akciğer enfeksiyonlarının kontrol altında olduğunu belirttiği kaydedildi.

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14 ŞUBAT'TAN BU YAMA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 28 Şubat'ta da bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.

Katoliklerin ruhani lideri 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı.

Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti.

Vatikan, 16 Mart’ta Papa Franciscus'un hastanedeki odasındaki şapelde dua ederken çekilen bir fotoğraf karesini paylaşmıştı.

Bu kare, Papa'nın hastaneye yatmasından beri paylaşılan ilk fotoğraf karesi olmuştu.