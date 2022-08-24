Papua Yeni Gine'de, başbakan kahve bakanı atadı

33 üyeli kabinesini açıklayan Başbakan Marape, Joe Kuli’yi kahve bakanı olarak atadığını duyurdu.

Papua Yeni Gine’de seçim zaferini yeniden kazanan Başbakan James Marape’nin dün açıkladığı 33 üyeli kabinede, Kahve Bakanlığı’na da yer verildi.

Hükümetin tarım sektörlerini genişletmek ve geliştirmek istediğini belirten Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, “Tarım, hükümetin bu ülkenin nüfusu açısından en büyük etkiye sahip olabileceği yerdir, çünkü insanlarımızın büyük kısmı çiftçilikten geçiniyor.” dedi.

DHA’nın haberine göre; Marape, ülke tarımının yüzde 85’ini kapsayan kahve üretimi için Bakan Joe Kuli’yi ‘Kahve Bakanı’ olarak atadığını duyurdu.

“Ülkenin diğer bölgelerinde yapılan kahveleri içmek istiyorum”

Başbakan Marape, daha fazla ihracat geliri sağlamak için kahve endüstrisinin canlandırılması gerektiğini vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

“Bakan Kuli'nin odak noktası kahve, kahve ve kahve olacak. Goroka, Mt. Hagen, Lae ve ülkenin diğer bölgelerinde yapılan kahveleri içmek istiyorum. Dünyanın kazançlı pazarlarına ihraç edilmek üzere daha fazla kahve yetiştirildiğini görmek istiyorum.”

2 milyon insan, geçimini kahveden sağlıyor

Nüfusu 2020 itibariyle yaklaşık 9 milyon olan Papua Yeni Gine’de nüfusun yaklaşık dörtte biri olan 2 milyona yakın insan geçimini kahve tarımından yapıyor.

Palmiye yağı bakanı da atadı

Kahve, tüm tarım ihracatının yüzde 27'sini ve ülkenin GSYİH'nin yüzde 6'sını oluşturan palmiye yağından sonra ülkenin en büyük ikinci tarımsal ürünü olarak biliniyor. Başbakan Marape, Kahve Bakanı’nın yanı sıra Francis Maneke’yi de palmiye yağı bakanı olarak atadı.