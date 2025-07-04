Paris Belediyesi'nden Gazze'ye fahri hemşehrilik: Eyfel Kulesi ışıkları kapatılacak

Dünyadan, Gazze'ye destekler sürüyor...

Fransa’nın başkenti Paris’te, Belediye Meclisi tarafından yapılan oylama sonucunda Gazze halkına fahri hemşehrilik verilmesi kararı alındı.

KABUL EDİLDİ

Karar, İsrail’in saldırılarında yaşamını yitiren Gazzeli sivilleri anmak amacıyla çevreci belediye üyelerinin sunduğu önergeyle kabul edildi.

6 KEZ REDDEDİLMİŞTİ

Ulusal basında yer alan haberlere göre, önerge daha önce altı kez gündeme getirilmiş ancak reddedilmişti.

Yedinci kez sunulan önerge, bu kez Paris Belediye Meclisi'nde kabul gördü.

GAZZE'YE FAHRİ HEMŞEHRİLİK

Karar kapsamında, Gazze halkına fahri hemşehrilik verilecek ve sembolik bir dayanışma göstergesi olarak Eyfel Kulesi’nin ışıkları belirli bir süreliğine söndürülecek.

FAHRİ HEMŞEHRİLİK NE ANLAMA GELİR?

Fahri hemşehrilik, bir kişinin ya da topluluğun bir şehirle resmî vatandaşlık bağı bulunmasa da, o kentin manevi bir üyesi olarak kabul edildiğini ifade eden sembolik bir ünvandır.

Genellikle bir dayanışma, teşekkür ya da onurlandırma amacıyla verilen bu ünvan, resmî haklar sağlamaz ancak güçlü bir siyasal veya toplumsal mesaj taşır.