Paris'te binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'teki Republique Meydanı, İsrail'in Gazze şehrine yönelik saldırılarını protesto eden binlerce göstericiye ev sahipliği yaptı.

Göstericiler, İsrail ordusunun dün Gazze şehrine başlattığı kara harekâtını sivillerin hedef alındığı yoğun bombardımanlara tepki gösterdi.

"KATİL NETANYAHU"

Uluslararası topluma çağrıda bulunan göstericiler, "Gazze'de insanlık katlediliyor, dünya daha ne kadar susacak?" ifadeleriyle tepkilerini dile getirirken, sıklıkla "Katil Netanyahu" ve "Yeter artık, bu katliam dursun" sloganları attı.

Protestoya katılanların önemli bir kısmını Fransız vatandaşlar oluştururken, kadınların yoğun katılımı da ilgi çekti.

Protestodaki konuşmacılar İsrail'in Filistinlileri Gazze'den zorla göç ettirdiğini vurgularken, Ağustos ayı sonundan bu yana yaklaşık bir milyon Filistinlinin zorla yerinden edildiği, evlerinden sürüldüğü hatırlatıldı.

Fransa'da ülke genelindeki Filistin protestolarının yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Fransız yetkililer, halihazırda 250'den fazla protestoya ilişkin hazırlıklar yapıldığını ve söz konusu protestolarda 800 binden fazla kişinin katılımının öngörüldüğünü aktardı.

İSRAİL'İN GAZZE ŞEHRİNİ İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail ordusu, dün Gazze şehrini işgal hedefiyle başlattığı kara harekatı kapsamında Gazze'nin birçok bölgesine yoğun saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrailli yetkililer, bölgede 2 ila 3 bin Hamas unsurunun bulunduğunu öne sürerken, Filistinli kaynaklar birçok sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"SAVAŞIN BAŞLANGICINDAN BU YANA 1,9 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) tarafından 5 Eylül tarihinde yayımlanan raporda, Gazze Şeridi'ndeki savaşın başlangıcından bu yana en az 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği açıklanmıştı.

Raporda ayrıca, İsrail'in ateşkesi tek taraflı feshettiği 18 Mart tarihinden bu yana da 856 bin kişinin yerinden edildiği belirtilmişti.