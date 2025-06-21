Paris'te sıcaklıklar 35 dereceye ulaştı

Fransa, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi...

Başkent Paris'te sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükseldi..

TURUNCU ALARM VERİLDİ

Yılın en sıcak günlerinden birinin yaşanması sonucu, Ulusal meteoroloji servisi Meteo-France, aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verdi.

Yetkililer, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi risk gruplarının dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

GÜNLÜK YAŞANTI DEVAM ETTİ

Yüksek sıcaklıklara rağmen şehirde günlük yaşam devam ederken, vatandaşlar toplu taşımayı kullanmaya, alışveriş yapmaya ve parkları ziyaret etmeye devam etti.

Gölgede kalma, bol su içme ve serin ortamlarda bulunma çağrısı yapıldı.