Paris'te Ukrayna gündemi: Türkiye adına Hakan Fidan katılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa'da kritik zirve...

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğinde 6 Ocak tarihinde Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

GÜNDEMDE BARIŞ PLANININ SON HALİ VAR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zirvede Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik yürütülen görüşmeler ile barış planı taslaklarındaki son durum masaya yatırılacak.

Ayrıca Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinde Gönüllüler Koalisyonu'nun üstlenebileceği rollerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

İSTANBUL MÜZAKERELERİNE VURGU YAPILACAK

Bakan Fidan zirvede yapacağı temaslarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında sonuç odaklı diplomatik girişimlerle barışçıl bir çözümü savunmayı sürdürdüğünü vurgulayacak.

Fidan'ın, ayrıca geçtiğimiz yıl İstanbul'un taraflar arasında gerçekleştirilen üç tur müzakereye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek bu görüşmeler sonucunda özellikle esir takası başta olmak üzere insani alanlarda somut sonuçlar elde edildiğini hatırlatması bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN BARIŞ İÇİN EV SAHİPLİĞİ VURGUSU

Kaynaklar tarafından, Türkiye'nin ilerleyen dönemde de taraflar arasında gerçekleştirilebilecek doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu tekrar etmesi ve Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın korunmasını stratejik bir öncelik olarak gördüğünü, bu konudaki tutumunu tüm taraflara hatırlatacağını da ifade edeceği belirtildi.