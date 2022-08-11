Paris'teki evli kadına umumi tuvalette taciz

Amerikalı kadın, eşi ile gittiği Seine Nehri'nde gezinti yaparken bölgede bulunan tuvaleti kullanmak istedi. Eşi kapıda beklerken tuvalete giren kadın, içeride tecavüze uğradı.

Paris'in Seine Nehri'ne eşi ile gezmeye giden 27 yaşındaki kadın, korkunç bir olay yaşadı.

Eşi ile işlek bölgede keyifli dakikalar geçiren kadın, Louis-Philippe Köprüsü'nün yakınındaki umumi tuvaleti kullanmak istedi.

Umumi tuvalette taciz edildi

Eğlence mekanlarının yakınında bulunan ve temiz olduğu bilinen tuvalete giren kadın, burada 23 yaşındaki şahsın tecavüzüne uğradı.

Eşinin ağlama sesini duyunca olay ortaya çıktı

Tuvaletin önünde beklediği karısının uzun süre çıkmaması üzerine yaklaştığı kapıdan ağlama sesleri duyan eş, endişe içerisinde harekete geçti.

İçeriye giren eş, karısının cinsel saldırıya uğradığını görünce şoke oldu.

Tecavüzcü tutuklandı

Bir süre sonra bölgedeki güvenlik görevlileri, talihsiz kadının yanına gelerek şikayet sonrası saldırganı tutukladı.

Cezayir kökenli saldırganın, Fransa'da kaçak yaşadığı ve aşırı alkollü olduğu ortaya çıktı.

Suçunu inkar edip 'rızası var' dedi

Kadın hastaneye kaldırılırken tutuklanan şahıs ilk ifadesinde, tecavüzü reddederek kadının kendi rızası olduğunu belirtti.

Yaşadığı korkunç olayla ilgili ifadesi alınan kadın, eşi ile birlikte apar topar ABD'ye geri döndü.