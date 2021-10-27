Güvenlik güçleri, istasyonda bomba ihbarı yaptı. Tahliye kararının alınmasıyla yolcular istasyonu terk etti.

Fransa'da bomba alarmı verildi.

Başkent Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tahliyenin ardından dışarıda kalabalık oluştu.

PARİS'TE BOMBA İHBARI

Ülkedeki bölgesel demir yolu ağı TER Hauts-de-France'tan yapılan açıklamada, "Polis, bomba ihbarı üzerine Gare du Nord'un boşaltılmasını talep etti. İstasyon varışlı ve çıkışlı araç trafiği durduruldu." denildi.

SAHİPSİZ BAVUL ALARMA NEDEN OLDU

İhbarın ardından tren seferleri de durduruldu. Fransız polisinin, sahipsiz olduğu düşünülen bavulu incelediği kaydedildi.

Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu'nda bomba ihbarı ViDEO

İNSANLARIN MERAKLI BEKLEYİŞİ

Polisin tahliye emri vermesinin ardından yüzlerce kişi, istasyonun önünde yoğunluğa neden oldu.

Paris metro grubu, trafiğin yerel saatle 17.00'de yeniden hareketlenmeye başlamasını beklediğini kaydetti.

BOMBA İMHA EKİBİ BÖLGEDE

Paris'in en büyüklerinden biri olan istasyon, aynı zamanda Charles de Gaulle Havalimanı'na hizmet veriyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, bomba imha ekibinin istasyona ulaştığını yazdı.