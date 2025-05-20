Pasifik Okyanusu'nda Türk yüzücülere köpek balığı saldırdı

DHA
ABD'de korku dolu anlar....
Türkiye'yi uluslararası açık su yüzmelerinde temsil eden Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, ABD'nin Hawaii eyaleti açıklarında Pasifik Okyanusu'nda dalış gerçekleştirdi.
TÜRK YÜZÜCÜLERE KÖPEK BALIĞI SALDIRDI
İkili, Molokai Kanalı'nı geçmek için yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı.
Murat Öz bel bölgesinden ısırılması nedeniyle derin yara aldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Öz'ün yaralanmasının ardından ikilinin parkur hedefi yarım kalırken, Türk sporcular, ekip arkadaşları tarafından kıyıdaki en yakın hastaneye kaldırıldı.
Altıntaş saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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