Pasifik'te ABD-Çin gerilimi yükseliyor: Dört uçak gemisi konuşlandırıldı

ABD ile Çin arasındaki savaş ticaretle sınırlı kalmıyor.

Bu hafta boyunca, ABD'ye ait dört uçak gemisi, ülkenin Batı Kıyısı’ndan Arap Yarımadası açıklarına kadar uzanan Hint-Pasifik bölgesinde seyir halindeydi.

ABD Donanması, bu durumun Washington’un “özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi”ni koruma taahhüdünün bir sembolü olduğunu belirtti.

EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİ FİLOSU ABD'YE AİT

ABD ordusu, dünyanın en büyük uçak gemisi filosuna sahip durumda.

Bu filo, altısı Pasifik Okyanusu’nda konuşlanmış, aktif görevdeki 11 nükleer enerjili uçak gemisinden oluşuyor.

Gemiler, ABD’nin başlıca rakipleri olan Çin, Kuzey Kore ve İran’ı dengelemek amacıyla düzenli olarak görevlendiriliyor.

ÇİN'E MİSİLLEME OLARAK YAPILDI

Çin’in kısa süre önce iki uçak gemisini aynı anda Pasifik Okyanusu’na göndermişti.

ABD’nin birden fazla uçak gemisini aynı anda konuşlandırması, bu güç gösterisinin hemen ardından geldi.