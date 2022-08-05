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    Pelosi: ABD, Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin vermeyecek

    Tayvan ziyaretinden sonra Japonya'ya gelen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başbakan Fumio Kishida ile görüştükten sonra, "ABD, Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin vermeyecek" dedi.
    • 05.08.2022 - 10:51
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    Pelosi: ABD, Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin vermeyecek

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki Tavyan krizi tırmanırken ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'a ziyaret gerçekleştirdi.

    Nancy Pelosi, Tayvan ve Güney Kore'yi ziyaret ettikten sonra Asya turunun son durağı olan Japonya'ya geldi.

    Pelosi, başkent Tokyo'da Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi.

    Washington-Tokyo ittifakı hakkında konuşuldu

    Kahvaltılı bir toplantı gerçekleştiren ikilinin, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldığı öğrenilirken Kishida'nın Nancy Pelosi'nin Washington-Tokyo ittifakını güçlendirme, özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonunu gerçekleştirme çabalarına liderlik etmeyi sürdüreceğine dair umudunu dile getirdiği kaydedildi.

    Pelosi: ABD, Çin in Tayvan ı izole etmesine izin vermeyecek #1

    Japonya'dan Çin'e çağrı

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile görüştükten sonra başbakanlık ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Japonya Başbakanı Kishida, "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasını sağlamak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

    Çin'in Pelosi'nin Tayvan ziyaretine misilleme olarak bölgede başlattığı ve Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine de Çin füzelerin isabet etmesiyle sonuçlanan tatbikatlara atıfta bulunan Fumio Kishida, "Çin'in davranışının bölgenin ve dünyanın barış ve istikrarı üzerinde ciddi bir etkisinin olduğunu ve tatbikatların derhal durdurulması çağrısında bulunduğumuzu belirttim." dedi.

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da konuşuldu

    Kishida ve Pelosi'nin Tayvan dışında, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Rusya'nın Ukrayna işgali gibi iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri de masaya yatırdığı öğrenildi.

    Pelosi: ABD, Çin in Tayvan ı izole etmesine izin vermeyecek #2

    "Çin'in Tayvan'ı izole etmesine izin vermeyecek"

    Ziyaretinin Tayvan'ın statükosu değiştirmekle ilgili değil Tayvan Boğazı'ndaki barışın korunması ile ilgili olduğunun altını çizen Pelosi, "Farklı yerlerden ziyaretçilerin Tayvan'a gitmesine engel olmaya çalışabilirler ama bizim ziyaretlerimizi önleyerek Tayvan'ı izole edemeyecekler." açıklamasında bulundu.

    Tayvan demokrasisine övgü

    Nancy Pelosi ayrıca, Tayvan'daki teknoloji ve iş dünyasındaki çeşitlilik ve başarı ile ilgili övgü dolu sözler kullanırken, Tayvan'ın demokrasisi için verdiği zorlu mücadelelere de değindi.

    Pelosi: ABD, Çin in Tayvan ı izole etmesine izin vermeyecek #3

    Temaslar devam edecek

    Pelosi'nin Kishida'nın yanı sıra bugün Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Hiroyuki Hosoda ile de görüşmeyi planladığı belirtildi.

    İHA'nın haberine göre; geçtiğimiz Nisan ayında Japonya'yı ziyaret edeceği gündeme gelen Pelosi'nin planı Covid-19'a yakalanması nedeniyle ertelenmişti.

    Pelosi: ABD, Çin in Tayvan ı izole etmesine izin vermeyecek #4

    Pelosi: ABD, Çin in Tayvan ı izole etmesine izin vermeyecek #5


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