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    Pentagon: Rusya'nın İran yapımı SİHA'ları beklentileri karşılamıyor

    Savunma Bakanlığı yetkilisi Baker, "SİHA'lar, savaş alanında sayısız başarısızlık yaşadı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 17:06
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    Pentagon: Rusya'nın İran yapımı SİHA'ları beklentileri karşılamıyor

    ABD'den daha önce yapılan açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı İran'dan SİHA tedarik ettiği belirtildi.

    Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), yapılan son açıklamada, İran SİHA'larının beklentileri karşılamadığı düşünülüyor.

    İran yapımı SİHA'larla ilgili iddia

    Pentagon'da Savunma Müsteşar Yardımcısı Sasha Baker, Ukrayna'da Rus kuvvetleri tarafından kullanılan İran yapımı insansız hava araçlarının "sayısız başarısızlık yaşadığını" iddia etti.

    Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun Brüksel'deki toplantısına katılan Baker, Moskova'nın İran'ın insansız hava araçlarını kullanmayı öğrenebilmeleri için bu ülkeye personel gönderdiğini söyledi.

    "Rusların umutsuzluğunun bir işareti"

    Tahran'dan yardım istemenin Rusların "umutsuzluğunun" bir işareti olduğunu öne süren Baker, yaptırımların ve ihracat kontrollerinin "Putin'in kuvvetleri için büyük tedarik sorunlarına neden olduğunu" anlattı.

    "Sayısız başarısızlık yaşadığına dair kanıtlar gördük"

    Newsweek'in aktardığına göre, Amerikalı yetkili, Rus ordusunun halihazırda İran SİHA'larıyla sorunlar yaşadığını söyleyerek, "SİHA'ların, savaş alanında sayısız başarısızlık yaşadığına dair bazı kanıtlar gördük." diye ekledi.

    Pentagon: Rusya nın İran yapımı SİHA ları beklentileri karşılamıyor #1


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