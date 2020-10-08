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- Pentagon'da bir general daha koronavirüse yakalandı
Pentagon'da bir general daha koronavirüse yakalandı
- AA
- 08.10.2020 - 12:23
- Güncelleme : 08.10.2020 - 12:23
Koronavirüs salgınının üssü haline gelen ABD'de üst düzey isimler, virüse yakalanmaya başladı.
Başkan Donald Trump ile Beyaz Saray ekibinden bazı isimlerin koronavirüse yakalanmasının ardından, Pentagon'da komuta kademesine virüs bulaşması ihtimali ülkede endişelere sebep olmuştu.
BİR KOMUTANDA DAHA VİRÜS ÇIKTI
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da 2 Ekim'de bir toplantıya katılan Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Charles W. Ray'in koronavirüs taşıdığının anlaşılmasının ardından, aynı toplantıya katılan generallerden birinde daha virüs tespit edildi.
Deniz Piyade Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, komutan yardımcısı Deniz Piyade General Gary L. Thomas'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Gary L. Thomas
KARANTİNAYA GİRDİ
Açıklamada, General Thomas'ın toplantıya katılan diğer isimler gibi salı gününden bu yana kendini karantinaya aldığı bildirildi.
ABD GENELKURMAY BAŞKANI DA TOPLANTIDAYDI
Söz konusu toplantıya ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in yanı sıra Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri ile Deniz Piyadeleri, Sahil Güvenlik, Ulusal Muhafızlar Komutanlıklarından üst düzey generaller katılmıştı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, toplantıya katılan diğer askeri liderlerde henüz virüs bulgusuna rastlanmadığı bildirildi.
Mark Milley