Pentagon'dan yeni dönem mesajı: Hazırız

DHA

ABD tarihi seçimleri geride bıraktı..

5 Kasım'da yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi.

Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

PENTAGON: YENİ DÖNEME HAZIRIZ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Donald Trump’ın yönetimine düzenli bir geçiş sağlamaya ve ‘tüm yasal emirleri’ yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Austin, ABD ordusunun profesyonellikle ülkeyi korumaya, müttefik ve ortaklarla hareket etmeye devam edeceğini de belirtti.