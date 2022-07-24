Petrol
97.11
-1.29%
Euro
18.1796
0.31%
Dolar
17.8
0.41%
Altın
986.97
0.20%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
394.200
-2.78%
BTXN Coin
10.55
-5.46%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C
    Prens Selman'ın çılgın projesinin planları açıklandı

    Prens Selman'ın çılgın projesinin planları açıklandı

    Suudi Arabistan'da çöl şehri Neom ile entegre şekilde inşa edilmesi planlanan 120 kilometre genişliğinde ve yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki çöl gökdeleninin ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 19:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Son dönemde ilkelerini çekici hale getirmek için bir hayli çaba harcayan Arap liderler sınırları zorlamakta kararlı.

    Daha önce çölün ortasında kurulan onlarca şehir ve yüzlerce devasa gökdelenden sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın projesi Mirror Line'ın planları açıklandı.

    120 kilometre genişlikte 500 metre yükseklikte

    75 mil (120 km) genişliğinde ve 1.600 feet (480 metre) uzunluğunda planlanan yapı çığır açacak cinste.

    Prens Selman ın çılgın projesinin planları açıklandı #1

    1 trilyon dolarlık maliyet

    1 trilyon dolara mal olacak bina Suudi Arabistan çölü boyunca uzanacak ve Empire State Binası'ndan daha uzun olacak aynı zamanda da çöl şehri Neom ile entegre olacak.

    Prens Selman ın çılgın projesinin planları açıklandı #2

    Çöl boyunca iki paralel aynalı bina

    Projeye göre Mirror Line, 120 kilometrelik çölde, kıyı ve dağ manzarası boyunca birbirine paralel uzanan iki binadan oluşacak.

    Prens Selman ın çılgın projesinin planları açıklandı #3

    Payandalar üzerinde yükselecek

    Projeye göre bina o kadar uzun şekilde tasarlandı ki, bu tasarımda dünyanın yuvarlaklığı gözardı edilemeyerek devasa bina bloklarının payandalar üzerinde yükselmesine karar verildi.

    Dağ sırası boyunca uzanacak

    Wall Street Journal'da yayınlanan habere göre, proje tamamlandığında gökdelen bloğu Akabe Körfezi'nden bir dağ silsilesi boyunca 120 km boyunca uzanacak.

    Prens Selman ın çılgın projesinin planları açıklandı #4

    Altında hızlı tren bulunacak

    Beş milyon kişinin yaşayacağı tahmin edilen gökdelenin altında bir uçtan diğerine 20 dakika içinde seyahat etmeyi sağlayacak bir de hızlı tren hattı bulunacak.

    Dikey tarım yapılacak

    Ayrıca yenilenebilir enerji ile çalışması planlanan bina, dikey tarım alanına, hızlı tren dahil olmak üzere bitki örtüsüne sahip olacak ve binlerce istihdam yaratacak.

    Prens Selman ın çılgın projesinin planları açıklandı #5


    İlginizi Çekebilir

    Tarımsal girdi fiyatlarında 30 puanlık iyileşme
    Ekonomi

    Tarımsal girdi fiyatlarında 30 puanlık iyileşme

    Malatya'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
    3. Sayfa

    Malatya'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir