Peru Devlet Başkanı Boluarte, görevden alındı

Peru siyasetinde hareketli saatler yaşandı.

Peru Kongresi, 124 milletvekilinin oyuyla Devlet Başkanı Dima Boluarte'yi "ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle görevden aldı.

YENİ BAŞKAN GÖREVE GELDİ

Gece saatlerinde yapılan oylamadan saatler sonra ise Kongre Başkanı Jose Jer ise yeni Devlet Başkanı olarak yemin etti.

2016 yılından bu yana Peru'nun 7. Devlet Başkanı olarak yemin etmesinin ardından kongreye seslenen Jeri, Boluarte'ye yöneltilen en büyük eleştirilerden biri olan artan güvensizlik konusunda sert bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti, Jeri, "Asıl düşmanımız sokaklardaki suç çeteleri. Suça karşı savaş açmalıyız." dedi.

BOLUARTE 2022'DE GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Boluarte, 7 Aralık 2022’de, dönemin Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun Kongre tarafından görevden alınmasının ardından, anayasal düzen çerçevesinde devlet başkanlığı görevini devralmıştı.

Peru'da son yıllarda "kalıcı ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle birçok devlet başkanı görevden alınmıştı.

Pedro Kuczynski 2018'de, Martin Vizcarra 2020'de ve bir önceki Devlet Başkanı Castillo ise 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden azledilmişti.