Peru Geçici Devlet Başkanlığı'na Jose Maria Balcazar seçildi

Peru'da halk, dün görevden alınan Jose Jeri'nin yerine gelecek geçici devlet başkanı için sandık başında gitti.

Başkent Lima’daki Kongre oturumunda yapılan oylamada, sonuç belli oldu.

BALCAZAR SEÇİLDİ

Siyasi partilerden en fazla oyu alan sol görüşlü 80 yaşındaki Jose Maria Balcazar, 28 Temmuz’a kadar ülkenin geçici devlet başkanı olarak görev yapacak.

DEVLET BAŞKANLIĞINDAKİ 9'UNCU İSİM

Balcazar, böylece son 10 yılda devlet başkanlığı görevini üstlenen dokuzuncu isim olurken siyasi partiler, temmuz ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi seçim kampanyalarını başlattı.

JERI DÜN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Kongre, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte’nin yerine getirilen Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri’yi dün görevinden azletmişti.

Peru basınına göre, Jeri’nin görevden alınmasına, devletle iş yapan Çinli iş insanlarıyla gerçekleştirdiği yarı gizli görüşmeler ve bazı kamu görevlilerinin işe alımında usulsüzlük iddiaları gerekçe gösterilmişti.