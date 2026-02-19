ABD'de alkollü sürücü dehşeti: Ölümden kıl payı kurtuluş

Alkollü araç kullanımı, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu.



ABD'nin New Jersey eyaletinde kontrolden çıkan bir SUV, okuldan çıkan bir anne ve iki küçük çocuğuna doğru ilerledi.

Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, anne ve çocuklarına çarptı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yere savruldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, annenin çocuklarını korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

ANNE VE ÇOCUĞU TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çocuğun bacak yaralanması ve aracın alt kısmından kaynaklanan yanıklar nedeniyle tedavi gördüğü, annenin ise sırt ve boyun bölgesinden yaralandığı açıklandı.

Sürücünün, kendi çocuğunu almaya geldiği ve alkollü araç kullanmak suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Anne ve çocukları kazadan yaralanarak kurtuldu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet ekiplerince sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.