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AA & Ensonhaber

Peru’nun Trujillo şehrindeki büyük bir alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi ise yaralandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, olayda 3 çocuk da hayatını kaybetti.

Olayın ardından tüm arama-kurtarma ekipleri hızla seferber olurken, mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, çökme riskinin sürdüğünü ve çatı altında bulunan çocuk eğlence parkı ile sinemaların da etkilendiği için ölü sayısının artabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, "KAPATILMASI GEREK" DEMİŞTİ

Kentin eski belediye başkanı Arturo Fernandez, alışveriş merkezinin kapatılması gerektiğini daha önce belirtmiş ve yapısal eksiklikler nedeniyle güvenli olmadığını ifade etmişti. Fernandez, bu merkez için "Adeta bir saatli bomba" yorumunda bulunmuştu. Ancak, 2023’ün sonunda yapılan kapanma talimatına rağmen, alışveriş merkezi bir hafta sonra, 2024’te yeniden açıldı. Yetkililer, güvenlik koşullarının yerine getirildiği yönünde raporlar vererek açılış kararını onaylamıştı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Peru Cumhuriyet Savcılığı, yaşanan facianın nedenlerini araştırmak ve sorumluları belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Devlet Başkanı Dina Boluarte, sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, olayın eksiksiz bir şekilde soruşturulmasını talep etti.

ŞİRKETE GÖRE YAPISAL SORUN BULUNMADI

Alışveriş merkezi işletmecisi şirket ise, 2023 Eylül ayında yapılan son denetimlerin ardından hiçbir yapısal sorun tespit edilmediğini belirtti. Şirket, olayla ilgili tüm belgeleri soruşturma için sağladıklarını ve şeffaflıkla gerekli bilgileri paylaşacaklarını açıkladı.