Peru'da bir şahıs dükkanı kundaklamak isterken kendini yaktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Peru'da akıllara durgunluk veren olay...

Cusco’da gece saatlerinde bir dükkânı kundaklamak isteyen bir kişi, planladığı saldırıyı gerçekleştiremeden kendini ateşe verdi.

Kısa sürede alev alan şahıs, panik içinde yanmaya başladı.

YANICI MADDE GERİ SEKTİ

Şahsın fırlattığı yanıcı maddenin cam ya da sert bir zemine çarparak geri sekmesi sonucu kıyafetlerinin tutuştuğu anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.

Alevleri fark eden şahıs, çevrede kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

ALEVLER İÇİNDE MOTORA KOŞTU

Yanmaya başlayan şahsın, alevleri söndürmek yerine hızla park halindeki motosikletine koştuğu görüldü.

O anlara ait görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Peru Ulusal Polisi, şüpheliyi istihbarat çalışması sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan kişinin, 32 yaşındaki Çekya vatandaşı Álex Jemer olduğu belirtildi.

Yangın sırasında yanıklar yaşayan Jemer’in bu yaralanmalarının polis tarafından izinin sürülmesine yardımcı olduğu, 24 Ocak sabahı yakalandığı ifade edildi.

3 KİŞİ OLAYDA YARALANDI

Olay sırasında iş yerinde bulunan iki çocuk ve bir genç kızın hafif şekilde etkilendiği ve tıbbi müdahale gördüğü bildirildi.