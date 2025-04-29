Peru'da havalimanındaki radar arızası uçuşları aksattı

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Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen radar arızası, çok sayıda uçuşta aksamalara yol açtı.

GEÇİCİ BİR ARIZA YAŞANDI

Yetkililerden yapılan açıklamada, hava trafik kontrol kulesinin radar sisteminde geçici bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Hava trafiğini yöneten devlet şirketi Corpac ise yaptığı açıklamada, arıza nedeniyle güvenlik protokollerinin devreye sokulduğunu ve ülke genelindeki tüm havalimanlarından uçuşların geçici olarak askıya alınmasının istendiğini duyurdu.

RADAR ARIZASI HAVALİMANINDA KRİZE YOL AÇTI: 20 UÇUŞ ETKİLENDİ

Radar arızasının meydana getirdiği aksaklık, bagaj ve check-in sistemlerinin çökmesine yol açarken, iç ve dış hatlarda ciddi gecikmeler yaşandı.

Yerel basına göre, yaklaşık 62 dakika süren kesinti, 17'si yurt içi ve 3'ü yurt dışı olmak üzere toplam 20 uçuşu etkiledi.

Radar sisteminin yerel saatle 15.35'te yeniden devreye alındığı ve uçuşların normale döndüğü bildirildi.

Aynı havalimanında, 13 Şubat'ta da benzer bir arıza yaşanmış ve çok sayıda uçuş iptal edilmişti.