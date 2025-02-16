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AA

Dünyada zaman zaman suçluların yakalanış biçimleri de gündem oluyor.

İşte son olarak bu durumun bir örneği Peru'da meydana geldi.

Bir polis memuru, uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle aranan kişiyi yakalamak için kapibara kostümü giydi.

KOSTÜMLÜ POLİS 14 ŞUBAT KONSEPTİYLE YAKALADI

Kılık değiştiren ve elinde Sevgililer Günü hediyesi taşıyan polis memuru, zanlı kapıyı açtığında hızla içeri girerek onu etkisiz hale getirdi.

Aynı polis birimi, geçen yıl da benzer bir yöntem kullanarak bir zanlıyı ayı pelüşü kostümüyle yakalamıştı.

KAPİBARA NEDİR?

Dünyanın en büyük kemirgen hayvanından biri olma özelliğine sahip olan kapibara, kökeni Güney Amerika olan bir canlı türüdür.

Soğuk havalara dayanıklı olması oldukça tüylü bir yapıya sahip olmasından ileri geldiği düşünülmektedir.

Kemirgen olma özelliklerinin güçlü olduğunun en önemli göstergesi olarak, yaşadıkları şehirlerdeki elektrik kablolarını kemirmeleri ve bunun sonucunda şehrin karanlığa bürünmesi gösterilebilir.

Suda ve karada yaşayabilme özellikleri ile birçok alana ayak uydurabilen hayvanlardır.