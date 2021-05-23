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    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye'ye gelecek

    Ankara ile SİHA satın alımı konusunda anlaşan Polonya'dan kritik bir ziyaret yapılacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.05.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 14:56
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    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye'ye gelecek

    Polonya ile Türkiye arasındaki 24 adet Bayraktar TB2 SİHA anlaşmasının ardından üst düzey bir ziyaret düzenlenecek.

    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

    TÜRKİYE-POLONYA İLİŞKİLERİ MASADA

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye ye gelecek #1

    ANLAŞMALAR İMZALANACAK

    Güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak görüşmeler sırasında ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

    GÜNDEM BAYRAKTAR TB2

    Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar TB2 SİHA için "Gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı." ifadelerini kullanmıştı.

    Polonya basını, "Satın alma ile ilgili resmi anlaşma, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'ye resmi ziyareti sırasında imzalanacak." bilgisine yer verdi.

    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye ye gelecek #2

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