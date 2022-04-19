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    Polonya: Daha fazla koronavirüs aşısı satın almayacağız

    Sağlık Bakanı Niedzielski, "Aşı alınmayacağını ve ödeme yapılmayacağını bildirdik" dedi.
    • 19.04.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 14:49
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    Polonya: Daha fazla koronavirüs aşısı satın almayacağız

    Koronavirüsle mücadele eden Polonya, aşılama kampanyasında yeni bir aşamaya geçmeye hazırlanıyor.

    Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Avrupa Komisyonu ve Pfizer şirketine, daha fazla koronavirüs aşısı almayacaklarını ilettiklerini söyledi.

    "Bütün bunlarla ne yapacağız" sorusu

    Niedzielski, yaptığı açıklamada, "Polonya'daki depolarda 67 ila 70 milyon doz aşı bulunuyor. Bütün bunlarla ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

    Dünyada koronavirüs salgınının durumunun değişimine atıfta bulunan Bakan Niedzielski, "Başlangıçta bu aşıları Polonya için aldık ama sonrasında 30 milyonunu aşıya erişimi olmayan ülkelere dağıtmaya veya satmaya başladık." dedi.

    "Ödeme yapılmayacağını bildirdik"

    Yapılan sözleşmelerle ilgili Avrupa Komisyonu ve aşı üreticilerinden esneklik istediklerini belirten Niedzielski, şöyle konuştu:

    "Avrupa Komisyonu ve Pfizer şirketine, daha fazla koronavirüs aşısı alınmayacağını ve ödeme yapılmayacağını bildirdik. Ne yazık ki burada üreticilerin tam bir katı tutumuyla karşılaştık. Bir nevi bu sözleşmede karar verme özgürlüğümüzün olmadığı söylenebilir."

    AA'nın haberine göre; Bakanlık, Polonya'nın kararının, sözleşmenin feshi anlamına gelmediğini bildirdi.

    Polonya: Daha fazla koronavirüs aşısı satın almayacağız #1


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