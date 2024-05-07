Ankara'da kamyona saplanan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ölü Ankara’da park halinde olduğu iddia edilen kamyona çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde saat 04.00 sıralarında Mevlana Bulvarı'nda, hareket halinde olan 06 PNF 27 plakalı araç sürücüsü E.G, yol kenarında park halinde bekleyen 06 PCH 25 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Sürücü feci kazada yaşamını yitirdi

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekiplere sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından araç sürücüsü E.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

E.G olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırılırken, otomobil ise çekiciyle kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)