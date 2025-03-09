Polonya hükümeti tüm erkekleri zorunlu askerliğe almayı planlıyor

AA

Rusya ve ABD kaynaklı güvenlik korkusu tüm Avrupa'yı etkisi altına almaya devam ediyor.

AB ülkeleri savunma sektöründe yatırımlarını genişletme çalışmalarına başlarken, Polonya ise dikkat çeken bir karara imza attı.

Ulusal basındaki haberlere göre Polonya Başbakanı Donald Tusk, ulusal parlamentodaki konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye getirdiği etkilere değindi.

ERKEKLERE ZORUNLU ASKERLİK

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini kontrolüne geçirmesi halinde ülkesinin "zorlu bir coğrafi durum" içinde kalacağını bildiren Tusk, erkeklere yönelik zorunlu askeri eğitimin önemini bildirdi.

KARAIN SEBEBİ AVRUPA'NIN DEĞİŞEN GÜVENLİK ORTAMI"

"Avrupa’da değişen güvenlik ortamına" dikkati çeken Tusk, ülkedeki tüm yetişkin erkekleri kapsayacak geniş çaplı bir askeri eğitim programı üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Tusk, "Polonya'daki her yetişkin erkek için büyük ölçekli askeri eğitim hazırlıyoruz. Amacımız, potansiyel tehditlere hazır, iyi eğitimli bir yedek kuvvet sağlamak için planı yıl sonuna kadar tamamlamak." dedi.

"AVRUPA'DA KORKAKLIK HAKİM"

Programının "muhtemel tehditlere karşı yeterli bir yedek güç oluşturacağını" kaydeden Tusk, Varşova hükümetinin ilerleyen dönemde program detaylarını açıklayacağını aktardı.

Tusk, Polonya'nın "güvenliğe, savaş ve barış konularına oldukça fazla odaklanması için birçok nedeni" olduğunu savunarak, "Avrupa'nın tek bir eksikliği var, harekete geçme isteksizliği, belirsizlik ve hatta zaman zaman korkaklık. Şimdi harekete geçme zamanı" dedi.

"BU BİR GÜVENLİK YARIŞI"

Transatlantik ilişkilerinde "değişken durumlara" değinen Tusk, ülkesinin "nükleer ve modern gayri nizami silahlar" dahil en gelişmiş kapasiteleri takip etmesi gerektiğini de belirterek "Bu ciddi bir yarış. Savaş için değil, güvenlik için bir yarış” dedi.

.Polonya, 1999’da katıldığı NATO ittifakının doğu kanadında konumlanıyor.

Ulusal basında Polonya’nın, Ukrayna’nın yenilmesi halinde Rusya'nın, "emperyal hırslarını, 19. yüzyılda ve Soğuk Savaş dönemi kontrol ettiği Polonya gibi ülkelere" yöneltebileceğinden endişe edildiği aktarıldı.