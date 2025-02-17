Polonya, Ukrayna yorumu: Barış gücü askeri göndermeyi planlamıyoruz

AA

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanırken dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor..

Bu kapsamda son açıklama ise, Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan geldi.

Tusk, Avrupalı liderlerin bir araya geleceği olağanüstü zirveye katılmak üzere Paris'e hareketinden önce basına açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin bilgiler, Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberinde yer aldı.

"POLONYA, GÜVENLİK KONUSUNDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEYE KARARLIDIR"

Bölgenin güvenliği için hem ABD hem de Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği yapılması gerektiğini belirten Tusk, "Polonya, AB, müttefikler ve ABD ile güvenlik konusundaki iş birliğini sürdürmeye kararlıdır." dedi.

Polonya'nın ABD ile olan güçlü ilişkisi nedeniyle kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Tusk, "Özel bir itibarımız var ve pozitif bir rol oynamalıyız." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, savaş sona erdiğinde İngiliz barış gücü askerlerini Ukrayna'ya göndermeye hazır olduklarını açıklamasına karşılık Tusk, kendilerinin böyle bir planı olmadığını aktardı.

"UKRAYNA TOPRAKLARINA POLONYA ASKERİ GÖNDERMEYİ PLANLAMIYORUZ"

Polonyalı lider, "Ukrayna topraklarına Polonya askeri göndermeyi planlamıyoruz. Ancak gelecekte bu tür güvenlik garantileri sağlamak isteyecek ülkeleri de lojistik ve siyasi destek anlamında destekleyeceğiz." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te yapılacak olağanüstü zirveye Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka liderlerinin yanı sıra AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak.