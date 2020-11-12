Polonya'da Bağımsızlık Günü: 35 polis yaralandı, 36 kişi gözaltına alındı

Aşırı sağcıların düzenlediği "Bağımsızlık Yürüyüşü” şiddete dönüştü. Çıkan arbede sonucu 35 polis yaralanırken, 36 kişi de gözaltına alındı. Kaos nedeniyle yürüyüş erken bitirildi.

Polonya'nın bağımsızlığını yeniden kazanışının 102’nci yıl dönümünde aşırı sağcılar, başkent Varşova'da düzenledikleri "Bağımsızlık Yürüyüşünde" polisle çatıştı.

Irkçı ve Yahudilik karşıtı sloganların atıldığı yürüyüş esnasında; bazı kişiler çevrede bulunan dükkanların camlarını kırdı, park halindeki araçlara zarar verdi.

Söz konusu kişilerin, De Gaulle Kavşağı'nda güvenliği sağlamakla görevli çevik kuvvet polislerine de fişek ve cam şişe attı.

MERMİ FOTO MUHABİRİNİN YÜZÜNE İSABET ETTİ

Bunun üzerine polis, agresif gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Olayların daha da büyümesi üzerine güvenlik güçleri silah kullanırken; silahtan çıkan mermi, polis ile göstericiler arasında o esnada çekim yapmakta olan bir foto muhabirinin yüzüne isabet etti.

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APARTMANA FİŞEK ATIP, YANGIN ÇIKARDILAR

Foto muhabiri dahil arbedede yaralanan çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, yürüyüşçüler arasındaki bir başka agresif grup ise Poniatowski Köprüsü yakınlarında bir binadaki apartman dairesine fişekler atıp, yangın çıkardı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken yaşanan olaylar neticesinde organizatörler yürüyüşü erken bitirme kararı aldı.

“POLİSİN SİLAH KULLANMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOKTU”

Varşova Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Sylwester Marczak yaptığı açıklamada; yaşanan olaylar sonucu 35 polisin yaralandığını, 3 polisin ise hastanede tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Şimdiye kadar 36 kişinin gözaltına alındığını bildiren Marczak, gözaltına alınan şahısların üzerinden çok sayıda patlayıcı, yanıcı madde, uyuşturucu maddesi ve silah çıktığını aktardı.

Marczak, polisin silah kullanmasına ilişkin olarak ise “O an orada görev yapan polis memurlarının sağlığı ve hayatı tehlikedeydi, silah kullanmaktan başka çare yoktu." dedi.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Açılan ateş sonucu foto muhabirinin yaralanmasını talihsizlik olarak değerlendiren Marczak, tansiyonun giderek yükseldiği olaylar sırasında foto muhabirinin orada bulunmaması gerektiğini belirtti.

Evi ateşe veren kişilerin eşkalini belirleme çalışmaları devam ederken, gözaltı sayısının önümüzdeki saatlerde artabileceğini bildirildi.