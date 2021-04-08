Polonya'da günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Koronavirüs salgınının üçüncü dalgasının etkili olduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Polonya'da, son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 954 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgınının üçüncü dalgasının etkili olduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Polonya'da son 24 saatte virüs kaynaklı 954 kişi hayatını kaybederken, bunun ülkedeki en yüksek can kaybı oranı olduğu duyuruldu.

BAKANLIK EN YÜKSEK GÜNLÜK ÖLÜ SAYISI DEDİ

Polonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün görüldüğü Mart 2020'den itibaren ülkedeki en yüksek günlük ölü sayısının kaydedildiği bildirildi.

Avrupa'da salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Polonya'da 27 bin 887 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 2 milyon 499 bin 507'ye çıktı.

TOPLAM CAN KAYBI 56 BİN 659'A YÜKSELDİ

Yaklaşık 38 milyon nüfuslu ülkede virüs kaynaklı can kaybı sayısı 56 bin 659'a yükselirken son 24 saatte 954 ölümle en yüksek sayı kayıtlara geçti.