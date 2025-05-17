Polonya'da halk, cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başında

AA

Polonya'da halk, ülkeyi 5 yıl boyunca temsil edecek yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere 18 Mayıs'ta sandık başına gidiyor.

Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle AB ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konularda çekişmelerin yaşandığı dönemde yapılacak seçimlerin, ülkenin AB ile ilişkilerinden iç politikalar, yargı reformları ve sosyal politikalara kadar pek çok konuda belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

Bu cumhurbaşkanı seçiminin, Avrupa Birliği (AB) yanlısı Başbakan Tusk'ın hükümeti için bir tür "güven oylaması" olacağı değerlendiriliyor.

29 MİLYON SEÇMEN

38 milyonu aşkın nüfusa sahip ülkedeki yaklaşık 29 milyon kayıtlı seçmen, iki turda yapılacak seçimde oy kullanacak.

Yarın yerel saatle 07.00'de başlayacak oy verme işlemi, 21.00'de sona erecek.

POSTA YOLUYLA DA OY TOPLANACAK

Polonya dışından sandık başında ya da posta yoluyla oy kullanacak seçmenler için dünya genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarda yaklaşık 500 oy kullanma merkezi açılacak.

SONUÇLAR 18 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının 18 Mayıs gecesi açıklanması bekleniyor.

İlk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi durumunda en çok oy alan iki isim, 1 Haziran'da yapılacak ikinci turda yarışacak.

13 ADAY YARIŞACAK

13 adayın yarışacağı seçimin öne çıkan adayları arasında, iktidar ortaklarından Polonya 2050 Partisinin adayı Meclis Başkanı Szymon Franciszek Holownia, iktidardaki Sivil Koalisyon grubunun adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisinin adayı tarihçi Karol Nawrocki ve Polonya Konfederasyon Partisinin adayı Slawomir Mentzen yer alıyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin 5 yılda bir yapıldığı ve bir kişinin en fazla iki dönem görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemindeki görev süresi 6 Ağustos'ta sone erecek mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yeniden aday olamıyor.

Ülkede yapılan anketlere göre seçimin, iktidarın adayı Trzaskowski ile muhalefetin adayı Nawrocki arasında geçmesi bekleniyor.

2020 SEÇİM SONUÇLARI

Kovid-19 koşullarında düzenlenen 2020 cumhurbaşkanı seçimlerine katılım oranı yüksekti. Seçimin ilk turunda seçmenlerin yüzde 64'ü sandık başına giderken, ikinci tura katılım oranı yüzde 68 olarak kaydedilmişti.

Ülke tarihinin "en çekişmeli seçimlerinden biri" olduğu belirtilen bu seçimlerde, Sivil Koalisyon adayı Trzaskowski oyların yüzde 48,79'unu alırken, Hukuk ve Adalet Partisinin adayı Duda yüzde 51,21 oyla cumhurbaşkanı seçilmişti.

10 Mayıs 2020'de yapılması planlanan seçimler salgın nedeniyle 28 Haziran 2020'ye ertelenmiş, hükümetin Kovid-19 krizi sürecini yönetme şekli kampanya sürecini etkilemişti. Posta yoluyla oy kullanma yöntemi de ülke içinde tartışmalara neden olmuştu.