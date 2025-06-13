Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Milletvekilinden LGBT sergisine müdahale...

Polonya'da yayın yapan internet sitesi Onet'in haberine göre, Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı Sejm'de, LGBT temalı sergi açıldı.

MİLLETVEKİLİ MÜDAHALE ETTİ

Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Polonya Tacı Konfederasyonu Partisi Genel Başkanı Grzegorz Braun, "Kamusal rezaleti engelliyorum." diyerek tabloları kaldırdı.

Son olarak ülkede düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde yarışan Braun, birinci turda yaklaşık yüzde 6 oyla seçimde dördüncü sırayı almıştı.

OTURUMA KATILMASI YASAKLANMIŞTI

Holokost kurbanlarını anma amacıyla ocak ayında yapılan saygı duruşunu İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinliler için dua çağrısı yaparak "bozduğu" gerekçesiyle Braun'un, ekim ayına kadar AP'de düzenlenecek oturumlara katılımı yasaklanmıştı.

Braun ayrıca 2023'te Polonya Parlamentosunda Yahudilerin "Işık Bayramı" olarak da bilinen Hanuka Bayramı için yakılan mumları yangın söndürücü ile söndürmüştü.