Polonya'da siviller askeri eğitime başladı

Haber Merkezi

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesi, Polonya’da güvenlik endişelerini artırdı.

Komşu ülkedeki savaşın yayılma ihtimali, Polonya’yı savunma kapasitesini güçlendirmeye ve sivilleri olası bir çatışmaya hazırlamaya yöneltti.

SİVİLLERE ASKERİ EĞİTİM ADIMI

Polonya hükümeti, bu tehdide karşı “Ordu ile Eğitim” programını başlattı.

Programda, sivillere silah kullanımı, savunma teknikleri, hayatta kalma becerileri ve ilk yardım gibi konularda eğitim veriliyor.

"ORDU İLE EĞİTİM" PROGRAMI

Savunma Bakanlığı ilki 2022 yılında gerçekleştirilen eğitimlerin 6'ncısını başlattı.

"Ordu ile Eğitim" adı verilen programa çok sayıda sivil katılıyor.

Sivillere silah kullanımı, kişisel savunma teknikleri, silah üretimi, hayatta kalma temelleri ve ilk yardım dersleri veriliyor.

"EN ÖNEMLİ UNSUR SİLAH KULLANIMI"

Programa katılan Polonyalı sivillere eğitim veren uzmanlardan biri, "Bence en önemli ve aynı zamanda öğretilmesi en zor unsur silah kullanımı... Çünkü Polonya'da bu alışılmış bir durum değil. Herkesin evinde silah yok, herkes atış poligonuna gitmiyor. Bu yüzden onlara bu temel becerileri öğretme fırsatımız var." diye konuştu.

100 BİN GÖNÜLLÜ EĞİTİLECEK

Polonya Başbakanı Donald Tusk hükümetin önümüzdeki yıldan itibaren gönüllü askeri eğitim vermek üzere yeni bir program başlatmak istediğini ve 2027'de 100 bin gönüllüyü eğitmeyi hedeflediğini söylemişti.

Polonya, Rusya ile Ukrayna arasında 3 yıl önce başlayan savaş nedeniyle gelirinin büyük bir bölümünü savunma bütçesine ayırıyor.