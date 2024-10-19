Polonya'da zincirleme kaza: 4 ölü, 15 yaralı

İHA

Polonya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

Bir korku filmini andıran kaza, ülkenin kuzeyinde bulunan Gdansk şehri yakınlarında meydana geldi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

S7 ekspres yolunda, çalışma nedeniyle yolun daraltılmış kısmında gece yarısı saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kkazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 ÖLÜ, 15 YARALI

21 aracın karıştığı kazada ekiplerin sıkışan kişileri kurtarma çalışmaları saatler sürerken, bazı araçlar ise tamamen yandı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu yaralı 15 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, polis ilk belirlemelere göre kazaya yol açtığı belirtilen 37 yaşındaki bir kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYMİŞ

Alkol ve uyuşturucu testi yapılan sürücünün bugün savcılığa çıkarılacağı belirtildi.

Kaza nedeniyle S7 ekspres yolu Borkowo mevkii 10 saatten fazla süreyle trafiğe kapatıldı.