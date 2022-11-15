Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye füze düştü

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne Rus füzesinin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, uzun bir aranın ardından Ukrayna'nın Kiev kenti yine saldırıların hedefi oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin G20 Zirvesi'nde liderlere seslenmesinin ardından Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kiev'de yaşanılan saldırı sonrası, Polonya'ya da füze düştüğü bildirildi.

Polonya'ya füze düştü: 2 ölü

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen ve kaynağı Rusya olduğu iddia edilen füze nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Acil toplantı çağrısı

Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığı bilgilere göre Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

ABD'li yetkili: Füze Rusya'ya ait

Associated Press'e konuşan üst düzey ABD'li yetkili, Polonya'ya düşen füzelerin Rusya'ya ait olduğunu söyledi.

Polonya hükümeti ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

"NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net"

Pentagon'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Konuyu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz. Bizim NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net" ifadeleri kullanıldı.