Pop Kralı Michael Jackson'un yayınlanmamış kasetleri ortaya çıktı

Haber Merkezi

Henüz 6 yaşındayken kardeşleriyle beraber müzik dünyasına atılan Michael Jackson, sesi ve duruşuyla milyonların kalbini fethetmişti.

Uzun yıllar boyunca attığı adıma kadar olay olan Jackson, "Popun Kralı" olarak müzik sektöründe kendine sarsılmayacak bir yer edindi.

25 Haziran 2009 günü kullandığı ağır anestezi ilaçları nedeniyle kalbi duran Jackson, ölümünden sonra bile müzik listelerinden düşmedi.

YAYINLANMAMIŞ KASETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Popun Kralı, ölümünden sonra bile hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Michael Jackson'ın daha önce hiç yayınlamadığı şarkılarının kasetleri ölümünden 15 yıl sonra ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir depoda bulundu.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Kasetleri, arkadaşının satın aldığı eski bir depoda eski sahiplerden kalan eşyaları temizlerken bulduklarını anlatan Gregg Musgrove, "Bu kasetleri dinledim ve tüylerim diken diken oldu çünkü bunları daha önce kimse duymamıştı. Michael Jackson'ın gerçekten konuştuğunu ve şakalar yaptığını duymak harikaydı" dedi.

DEPONUN ESKİ SAHİBİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Deponun Jackson ile sekizinci stüdyo albümü Dangerous (1991) üzerinde çalışan yapımcı ve müzisyen Bryan Loren'e ait olduğu ortaya çıktı.

Kasetler, Jackson'ın Dangerous albümünden önce, 1989 ile 1991 yılları arasında üzerinde çalıştığı ve daha önce hiç yayımlanmamış 12 parçayı içeriyor. Ayrıca, Jackson'ın yaşamına dair söylentilere gönderme yapan bir şarkı ve LL Cool J ile rap yaptığı bir başka şarkı da bu kasetler arasında yer alıyor.

AİLESİ KASETLERİ SATIN ALMADI

Michael Jackson’ın varislerinin, kasetleri satın almayı reddettiği fakat mülkiyet hakları konusunda Musgrove’a bir mektup göndererek, kasetleri kamuyla paylaşamayacaklarını kaydetti.

Kasetleri müzayede evlerine götürmeyi planladığını belirten Musgrove, büyük ihtimalle bir Jackson hayranı ya da özel koleksiyoncu tarafından satın alınacağını ifade etti.

Kasetlerin şu anda Musgrove'un elinde değil, avukatının kontrolü altında güvenli bir tesiste tutulduğu bildirildi.