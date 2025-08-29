Portekiz Cumhurbaşkanı: Trump bir Rus varlığı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ABD yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Sousa, ABD’nin Rusya’dan yana bir tutum sergilediğini belirterek, "Dünyanın en büyük süper gücünün lideri bir Sovyet ya da Rus varlığı. Objektif olarak böyle." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN ROLÜ TARTIŞMA YARATTI

Cumhurbaşkanı Sousa, ABD’nin artık taraf tutan bir müttefik olmaktan çıkıp çatışmayı sona erdirmek için hakem rolüne geçtiğini söyledi. Portekiz basını, özellikle Donald Trump’ı hedef alan bu açıklamaları sıra dışı olarak değerlendirdi.

AVRUPA'DAN TEPKİ: "KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI"

Avrupa Parlamentosu üyesi António Tânger Corrêa, Sousa’nın NATO üyesi bir ülkenin liderine “Rus varlığı” demesini eleştirdi ve bunun kırmızı çizgiyi aştığını ifade etti. Ancak Corrêa, açıklamanın Portekiz-ABD ikili ilişkilerine zarar vermeyeceğini de belirtti.

PORTEKİZ'İN F-35 ALIMINDA JEOPOLİTİK ÇEKİNCELER

Politico’nun haberine göre, Portekiz Hava Kuvvetleri F-35 alımını tavsiye ediyor. Ancak Savunma Bakanı Nuno Melo, jeopolitik bağlamın ve müttefiklerin öngörülebilirliğinin önemine dikkat çekti.

Melo, uçakların operasyonel kullanımına bazı kısıtlamalar getirilebileceğini ve bunun bileşenler ile bakım süreçlerini de kapsayabileceğini söyledi.

BAKANLIK: "F-35 ALIMI DIŞLANMADI"

Portekiz Savunma Bakanlığı, F-35 alımını hâlâ değerlendirdiklerini ve jeopolitik bağlam ile kullanım kısıtlamalarının göz önünde bulundurulacağını açıkladı.